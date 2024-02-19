Наводчик ракетных ударов по Краматорску приговорен к 15 годам тюрьмы

Корректировщик ракетных ударов по Краматорску осуждён на максимальный срок. Фото: Донецкая областная прокуратура

Вынесен приговор гражданину Украины за коллаборационную деятельность. Он корректировал ракетные удары по Краматорску в 2023 году. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Отмечается, что житель Краматорска приговорен к 15 годам тюрьмы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 15 лет и конфискацией имущества.

«В мае 2023 года мужчина решил помогать представителю из страны-агрессора в ведении боевых действий против ВСУ. Для сбора данных краматорчанин просил своего друга, в отношении которого обвинительный акт находится на рассмотрении суда, фиксировать данные о движении техники и местах дислокации подразделений украинских защитников на территории города», — говорится в сообщении.

Полученные от знакомого координаты осужденный отправлял куратору и просил «не промазывать» по позициям ВСУ.

На суде мужчина так и не признал свою вину, сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, в конце января СБУ задержала жителя Мирнограда, готовившего артиллерийские удары РФ по штабам ВСУ вблизи Авдеевки.