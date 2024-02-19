Корегувальника ракетних ударів по Краматорську засуджено до 15 років в'язниці

Коригувальника ракетних ударів по Краматорську засуджено до максимального терміну. Фото: Донецька обласна прокуратура

Винесено вирок громадянинові України за колабораційну діяльність. Він коригував ракетні удари по Краматорську у 2023 році. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що мешканця Краматорська засуджено до 15 років в'язниці з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років та конфіскацією майна.

«У травні 2023 року чоловік вирішив допомагати представнику з країни-агресора у веденні бойових дій проти ЗСУ. Для збору даних краматорчанин просив свого друга, щодо якого обвинувальний акт перебуває на розгляді суду, фіксувати дані про рух техніки та місця дислокації підрозділів українських захисників на території міста», — йдеться у повідомленні.

Отримані від знайомого координати засуджений відправляв куратору та просив «не промазувати» по позиціях ЗСУ.

На суді чоловік так і не визнав своєї провини, повідомили в обласній прокуратурі.

Нагадаємо, наприкінці січня СБУ затримала жителя Мирнограда , який готував артилерійські удари РФ по штабах ЗСУ поблизу Авдіївки.