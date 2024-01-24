Житель Мирнограда помогал россиянам обстреливать районы ВСУ под Авдеевкой

СБУ задержала жителя Мирнограда, готовившего артиллерийские удары РФ по штабам ВСУ вблизи Авдеевки. Об этом сообщили в пресс-центре службы безопасности.
«Среди основных целей врага находились штабы и ключевые опорные пункты подразделений ВСУ под Авдеевкой. Также агрессора интересовали возможные маршруты движения тяжелого вооружения украинских войск в направлении передовой. В зоне особого внимания рашистов были реактивные системы залпового огня HIMARS, танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley», — рассказали в СБУ.
Завербованный агент должен был выявить их локации и передать соответствующие координаты ФСБ. Он был задержан в собственном доме.
Переписка жителя Мирнограда с ФСБ. Фото: СБУ
«По данным следствия, злоумышленником оказался житель Мирнограда Донецкой области, которого российская спецслужба завербовала в декабре 2023 года», — говорится в сообщении.
На основании собранных доказательств следователи сообщили коллаборанту о подозрении по статье предательства, ему грозит пожизненное заключение.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему железнодорожнику, который еще в 2014 году перешел на сторону рф, а ныне воюет против Сил обороны Украины.