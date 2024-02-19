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ВСУ сбили в Крынках FPV-дроном российский беспилотник

19 февраля 2024, 17:07

ВСУ сбили в Крынках FPV-дроном российский беспилотник

БпЛА РФ сбит FPV-дроном в Крынках. Фото: кадр из видео БпЛА РФ сбит FPV-дроном в Крынках. Фото: кадр из видео

Украинские операторы FPV-дрона смогли перехватить в полете российский ударный беспилотник в Херсонской области возле поселка Крынки. Видео перехвата было опубликовано на канале подразделения.

Бойцы подразделения беспилотных ударных комплексов «Аякс» 126-й бригады Территориальной обороны сбили российский беспилотник в небе над левобережной частью Херсонской области возле поселка Крынки.



По словам командира подразделения «Птахи Мадяра», россияне на этом направлении недавно начали получать первые партии ударных дронов типа «крыло». Они несут на борту боевую часть массой от 2,5 до 5 кг.

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов отметил, что сбить «крыло» FPV-дроном удалось за счет большей манёвренности последнего. 

По статистике в окрестностях села Крынки за 17-19 февраля 2024 года, было обнаружено FPV: 83 из них уничтожено — 57. Напомним, военнослужащие 35 ОБрМП подняли флаг на водонапорной башне в Крынках. 

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