ЗСУ збили у Кринках FPV-дроном російський безпілотник

БПЛА РФ збитий FPV-дроном у Кринках. Фото: кадр із відео

Українські оператори FPV-дрону змогли перехопити у польоті російський ударний безпілотник у Херсонській області біля селища Кринки. Відео перехоплення опубліковано на каналі підрозділу.



Бійці підрозділу безпілотних ударних комплексів «Аякс» 126-ї бригади Територіальної оборони збили російський безпілотник у небі над лівобережною частиною Херсонської області біля селища Кринки.







За словами командира підрозділу «Птахи Мадяра», росіяни на цьому напрямі нещодавно почали отримувати перші партії ударних дронів на кшталт «крило». Вони несуть на борту бойову частину масою від 2,5 до 5 кг.



Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів зазначив, що збити «крило» FPV-дроном вдалося шляхом більшої маневровості останнього.



За статистикою на околицях села Кринки за 17-19 лютого 2024 року, було виявлено FPV: 83 з них знищено — 57. Нагадаємо, військовослужбовці 35 ОБрМП підняли прапор на водонапірній вежі у Кринках.