На водонапорной башне в Крынках подняли украинский флаг

Украинский флаг на водонапорной башне в Крынках. Фото: кадр из видео

Военнослужащие 35 ОБрМП подняли флаг на водонапорной башне в Крынках. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты украинского проекта DeepState.



«Морпехи поделились видео после установки флага в селе. Враг продолжает бить по логистике и КАБами по самым Крынкам. Кац*пский генерал Теплинский думает таким образом ликвидировать плацдарм, но выходит у него так себе», — говорится в сообщении.



Украинские морпехи напомнили, что бои продолжаются и до освобождения территории еще много работы. В отчете генерального штаба отметили, что россияне не устают наносить авиаудары по защитникам на левом берегу Днепра.



Ранее в Генштабе подчеркнули, что в зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении, несмотря на значительные потери, российские оккупанты не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций.



За прошедшие сутки здесь противник предпринял две безуспешные попытки штурма позиций украинских войск.



Напомним, по данным военного эксперта BILD Юлиана Рёпке, украинские солдаты удерживают разрушенное село Крынки на левом берегу Днепра, уничтожая огромное количество военной техники РФ.



Разведка Британии подтвердила, что 90 процентов российской военной техники в районе села Крынки Херсонской области было уничтожено.