Юрий Содоль. Фото: командование Объединенных сил ВСУ

Объединенным силам ВСУ представили нового командующего Сегодня,19 февраля, личному составу командования Объединенных сил ВСУ представили нового командующего – генерал-лейтенанта Юрия Содоля. До этого он занимал должность командующего Морской пехоты Военно-морских сил ВСУ. Об этом говорится в сообщение командования Объединенных сил ВСУ.

Известно, что в январе 2015 года его назначили первым заместителем командующего Десантно-штурмовых войск, а с марта 2018 года он занимал должность командующего Морской пехоты ВМС ВСУ.

В феврале 2022 года он был награжден званием Героя Украины за активное участие в боях под Волновахой, Донецкой области. Там он организовал успешное контрнаступление, выведя людей из-под атаки противника.

Также Содоль участвовал в обороне Мариуполя. В 2023 году он возглавлял оперативно-тактическую группировку в Донецке на Угледарском направлении.