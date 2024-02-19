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Об'єднаним силам ЗСУ представили нового командувача

19 лютого 2024, 17:32

Об'єднаним силам ЗСУ представили нового командувача

Юрій Содоль. Фото: командування Об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль. Фото: командування Об'єднаних сил ЗСУ

Об'єднаним силам ЗСУ представили нового командувача Сьогодні, 19 лютого, особовому складу командування Об'єднаних сил ЗСУ представили нового командувача – генерал-лейтенанта Юрія Содоля. До цього він обіймав посаду командувача Морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ. Про це йдеться у повідомлення командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Відомо, що у січні 2015 року його призначили першим заступником командувача Десантно-штурмових військ, а з березня 2018 року він обіймав посаду командувача Морської піхоти ВМС ЗСУ.

У лютому 2022 року він був нагороджений званням Героя України за активну участь у боях під Волновахою, що на Донеччині. Там він організував успішний контрнаступ, вивівши людей з-під атаки супротивника.

Також Содоль брав участь у обороні Маріуполя. 2023 року він очолював оперативно-тактичне угруповання в Донецьку на Вугледарському напрямку.

 

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