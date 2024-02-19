В ГУР МОУ подтвердили факт смерти Максима Кузьминова — российского летчика, который угнал военный вертолет, и перешел на сторону Украины

Максим Кузьминов. Фото из открытых источников

Украинская разведка подтвердила факт смерти российского летчика Максима Кузнецова, который который угнал военный вертолет, и перешел на сторону Украины. Об этом представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил в комментарии РБК-Украина.

«Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным», — пишет уже «Украинская правда» о смерти Кузьминова со ссылкой на источник в ГУР. Также, по данным украинской разведки, неподалеку нашли сгоревшую машину, на которой могли сбежать совершившие убийство.



Отметим, что сегодня ранее российские СМИ сообщали об «убийстве» Кузьминова, ссылаясь на «валенскийское издание Eureka news». Менее чем через час Eureka news удалила пост с «новостью». Следует отметить, что само «издание» — это испаноязычный аккаунт в соцсети X с пророссийской повесткой.



Eureka news отталкивается от реального факта — убийства в Испании 33-летнего украинца 13 февраля. Eureka news добавила к этой информации свой «инсайд от источника в Национальной гвардии Испании» о том, что убит якобы Кузьминов.



При этом испанские СМИ, которые сообщали об убийстве на прошлой неделе, не называли имя жертвы. К тому же Кузьминову 28 лет, а не 33 года. Также об «убийстве» Кузьминова написал пророссийский итальянский сайт Il Corrispondente.



Прошлой осенью Кузьминов сообщал, что хочет стать гражданином Украины. Получил ли он украинский паспорт, не сообщалось.



Напомним 23 августа ГУР МОУ отчиталось об успешном проведение операции под кодовым названием «Синица». Как утверждали в украиснкой разведке, российского летчика Максима Кузьминова выманили в Харьковскую область вместе с вертолетом и экипажем. После приземления двое членов экипажа были убиты. Российский летчик Максим Кузьминов, который угнал вертолет и, перелетев границу с Украиной, сдался ВСУ, получил вознаграждение в размере 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.