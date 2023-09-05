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Российский летчик, который перегнал вертолет оккупантов в Украину, будет вознагражден

05 сентября 2023, 23:22

Российский летчик, который перегнал вертолет оккупантов в Украину, будет вознагражден

Российский летчик Максим Кузьминов, который в конце августа угнал вертолет и, перелетев границу с Украиной сдался ВСУ, получит вознаграждение в размере 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Есть официальное законодательство, соответствующий закон, подписанный президентом Украины в апреле 2022 года о соответствующей компенсации, в случае, если человек переходит на сторону Украины вместе с техникой», — рассказал Юсов в эфире национального телемарафона.

Об операции под кодовым названием «Синица» украинская разведка отчиталась 23 августа. Как утверждали в ГУР, российского летчика выманили в Харьковскую область вместе с вертолетом и экипажем. После приземления двое членов экипажа были убиты.

Юсов рассказал, что была проведена уникальная операция — такой в Украине ранее не было. Над операцией несколько месяцев работали военные и правоохранители.

«В результате операции удалось получить чрезвычайно важную информацию об авиации и много других деталей, которые нам помогут защищать наше небо и уничтожать врага», — сказал Юсов.

Ранее ГУР продемонстрировало видео захвата российского вертолета Ми-8, который был перехвачен разведчиками 23 августа. 

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