У ГУР МОУ підтвердили факт смерті Максима Кузьмінова — російського льотчика, який викрав військовий гелікоптер, і перейшов на бік України

Максим Кузьмінов. Фото з відкритих джерел

Українська розвідка підтвердила факт смерті російського льотчика Максима Кузнєцова, який викрав військовий гелікоптер, і перейшов на бік України. Про це представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив у коментарі РБК-Україна.

Він же вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути тут. З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим», — пише вже «Українська правда» про смерть Кузьмінова з посиланням на джерело до ГУР. Також, за даними української розвідки, неподалік знайшли згорілу машину, на якій могли втекти вбивство.

Зазначимо, що сьогодні раніше російські ЗМІ повідомляли про вбивство Кузьмінова, посилаючись на валенське видання Eureka news. Менш ніж за годину Eureka news видалила пост із «новиною». Слід зазначити, що саме "видання" - це іспаномовний аккаунт у соцмережі X з проросійською повісткою.

Eureka news відштовхується від реального факту - вбивства в Іспанії 33-річного українця 13 лютого. Eureka news додала до цієї інформації свій «інсайд від джерела в Національній гвардії Іспанії» про те, що нібито вбито Кузьмінова.

Іспанські ЗМІ, які повідомляли про вбивство минулого тижня, не називали ім'я жертви. До того ж, Кузьмінову 28 років, а не 33 роки. Також про "вбивство" Кузьмінова написав проросійський італійський сайт Il Corrispondente.

Минулої осені Кузьмінов повідомляв, що хоче стати громадянином України. Чи одержав він український паспорт, не повідомлялося.

Нагадаємо, 23 серпня ГУР МОУ прозвітувала про успішне проведення операції під кодовою назвою «Синиця». Як стверджували в українській розвідці, російського льотчика Максима Кузьмінова виманили до Харківської області разом з вертольотом та екіпажем. Після приземлення двох членів екіпажу було вбито. Російський льотчик Максим Кузьмінов, який викрав гелікоптер і, перелетівши кордон з Україною, здався ЗСУ, отримав винагороду у розмірі 500 тисяч доларів у гривневому еквіваленті.





