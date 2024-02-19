Россияне пользуются тем, что военная помощь Украине задерживается. Об этом в вечернем обращение сказал президент Украины Владимир Зеленский.



По словам украинского лидера, на фронте остро чувствуется нехватка вооружения.



«Сейчас очень тяжелая ситуация на нескольких частях фронта — именно там, где российские войска сосредоточили максимум резервов. Они пользуются задержками в помощи Украины. И это очень ощутимые вещи. Дефицит артиллерии. Потребность во фронтовой ПВО и в большей дальнобойности нашего оружия», — рассказал Зеленский.



Зеленский сообщил, что на сегодня ведется максимальная работа с партнерами над возобновлением и продолжением поддержки.



Кроме того, президент отдельно поблагодарил те компании, которые уже наладили производство оружия, дронов, снарядов и РЭБ.



«Конечно, мы пока не можем обеспечить все потребности только благодаря собственным возможностям, но каждый месяц придает Украине свою силу, свои возможности. Я благодарю всех, кто работает ради этого», — добавил он.



