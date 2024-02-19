РФ користується затримкою у допомозі Україні, — Зеленський

Росіяни користуються тим, що військова допомога Україні затримується. Про це у вечірньому зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

За словами українського лідера, на фронті гостро відчувається брак озброєння.



«Наразі дуже важка ситуація на кількох частинах фронту — саме там, де російські війська зосередили максимум резервів. Вони користуються затримками у допомозі України. І це дуже суттєві речі. Дефіцит артилерії. Потреба у фронтовій ППО та більшій далекобійності нашої зброї», — розповів Зеленський.



Зеленський повідомив, що на сьогодні ведеться максимальна робота з партнерами над відновленням та продовженням підтримки.



Крім того, президент окремо подякував тим компаніям, які вже налагодили виробництво зброї, дронів, снарядів та РЕБ.



«Звичайно, ми поки що не можемо забезпечити всі потреби лише завдяки власним можливостям, але щомісяця надає Україні своєї сили, своїх можливостей. Я дякую всім, хто працює задля цього», — додав він.