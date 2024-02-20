Армия РФ несколько месяцев штурмует Невское и Белогоровку — Лисогор

Российские оккупанты на протяжении нескольких месяцев продолжают атаковать населенные пункты Луганской области. В частности, под огонь попадают Белогоровка и Невское. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Жители Невского уже привыкли к ежедневным обстрелам со стороны россиян. Опасно там было и вчера. Как и в Белогоровке, которую враг штурмует в течение многих месяцев», — написал он.



По его информации, несколько атак на этом участке фронта были остановлены украинскими военными. Россияне используют все виды вооружения.



Только за минувшие сутки по позициям Сил обороны был нанесен 21 удар беспилотниками.



Напомним, оккупанты пытаются захватить всю территорию Луганской области, атакуют из артиллерии и минометов. Несмотря на постоянные обстрелы, в населенных пунктах проживают люди.