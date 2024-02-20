Армія РФ кілька місяців штурмує Невське та Білогорівку — Лисогор

Російські окупанти упродовж кількох місяців продовжують атакувати населені пункти Луганської області. Зокрема, під вогонь потрапляють Білогорівка та Невське. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Мешканці Невського вже звикли до щоденних обстрілів з боку росіян. Небезпечно там було й учора. Як і в Білогорівці, яку ворог штурмує багато місяців», — написав він.



За його інформацією, кілька атак на цій ділянці фронту було зупинено українськими військовими.

Росіяни використовують усі види озброєння. Лише минулої доби по позиціям Сил оборони було завдано 21 удару безпілотниками.



Нагадаємо, окупанти намагаються захопити всю територію Луганської області, атакують із артилерії та мінометів. Незважаючи на постійні обстріли, у населених пунктах мешкають люди.