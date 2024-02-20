Германия скоро может передать Украине дальнобойные ракеты — Bild

Украина может дождаться от Германии передачи дальнобойных ракет. Фото: Bild

Партии правительственной коалиции Германии уже подготовила предложение по вооружению для Украины, в котором упоминаются предоставления дальнобойных систем. Крылатые ракеты Taurus также могут передать, но они не указаны. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на Немецкое агентство прессы.

Коалиция, как говорится в сообщении, подготовила непубличное предложение, которое имеет целью доставить в Киев больше боеприпасов. Помощь касается и предоставления транспортных средств и систем вооружений. В Бундестаге на этой неделе должно состояться голосование по предложению.

В проекте прямо не упоминаются крылатые ракеты Taurus. Речь идет о том, что Украина благодаря этой помощи сможет осуществлять целенаправленные удары по стратегически важным целям, расположенным далеко в тылу российского агрессора в соответствии с нормами международного права.

Информацию о том, какие именно системы вооружения предоставят, пока не объявили. В правительственной немецкой коалиции убеждены, что украинские войска должны иметь возможность наносить удар по военным складам или путям снабжения, которые расположены далеко за линией фронта. Таким образом, украинские войска получат лучшую защиту.

Ранее сообщалось, что Германия предоставит Украине военную помощь в 2024 году на сумму 1,1 миллиарда евро. Об этом сообщил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине. Всего Германия выделила или приняла обязательство выделить на военную помощь Украине 28 миллиардов евро.