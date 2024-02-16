Новое соглашение Киева и Берлина: впервые в своей истории Германия выступила в роли гаранта

Германия предоставит Украине военную помощь в 2024 году на сумму 1,1 миллиарда евро. Об этом сообщил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине. Всего Германия выделила или приняла обязательство выделить на военную помощь Украине 28 миллиардов евро.
Соглашение о сотрудничестве в военной сфере подписано на 10 лет. Россия не готова к длительному и справедливому миру, констатирует Берлин.
Шольц подчеркнул, что «сегодняшняя договоренность охватывает также помощь в гражданской сфере, например, в разминировании, обеспечении энергетической инфраструктуры в Украине и восстановлении». Но ее главная задача — помочь Украине отстоять свою независимость перед агрессией со стороны РФ.
Украина в свою очередь берет на себя ответственность за продолжение реформ, ведущих к вступлению страны в ЕС.
Очередной пакет военной поддержки Украины включает:
Впервые в своей истории Германия выступает в роли государства-гаранта, отметил министр обороны Германии Борис Писториус.