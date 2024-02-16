Новое соглашение Киева и Берлина: впервые в своей истории Германия выступила в роли гаранта

Германия предоставит Украине военную помощь в 2024 году на сумму 1,1 миллиарда евро. Об этом сообщил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине. Всего Германия выделила или приняла обязательство выделить на военную помощь Украине 28 миллиардов евро.



Соглашение о сотрудничестве в военной сфере подписано на 10 лет. Россия не готова к длительному и справедливому миру, констатирует Берлин.



Шольц подчеркнул, что «сегодняшняя договоренность охватывает также помощь в гражданской сфере, например, в разминировании, обеспечении энергетической инфраструктуры в Украине и восстановлении». Но ее главная задача — помочь Украине отстоять свою независимость перед агрессией со стороны РФ.



Украина в свою очередь берет на себя ответственность за продолжение реформ, ведущих к вступлению страны в ЕС.



Очередной пакет военной поддержки Украины включает:

18 самоходных гаубиц Panzerhaubitzen-2000 (будут поставлены в 2026-2027 гг., обучение, запасные части и боеприпасы, в дополнение к уже запланированным 14);

18 колесных гаубиц RCH 155 (будут поставлены в 2025-2027 гг. в дополнение к запланированным 18);

120 тыс. выстрелов артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм (будут поставлены в 2024 году);

второй зенитно-ракетный комплекс SkyNex (будет поставлен в 2025 году);

еще 100 ракет IRIS-T SLS (в дополнение к ранее запланированным).

Впервые в своей истории Германия выступает в роли государства-гаранта, отметил министр обороны Германии Борис Писториус.