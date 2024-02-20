Німеччина скоро може передати Україні далекобійні ракети — Bild

Україна може дочекатися від Німеччини передачі далекобійних ракет. Фото: Bild

Партії урядової коаліції Німеччини вже підготувала пропозицію щодо озброєння для України, в якій згадуються надання далекобійних систем. Крилаті ракети Taurus також можуть передати, але вони не вказані. Про це повідомляє видання Bild із посиланням на Німецьке агентство преси.

Коаліція, як йдеться у повідомленні, підготувала непублічну пропозицію, яка має на меті доставити до Києва більше боєприпасів. Допомога стосується і надання транспортних засобів і систем озброєнь. У Бундестазі цього тижня має відбутися голосування на пропозицію.

У проекті прямо не згадуються крилаті ракети Taurus. Йдеться про те, що Україна завдяки цій допомозі зможе здійснювати цілеспрямовані удари по стратегічно важливих цілях, які розташовані далеко в тилу російського агресора відповідно до норм міжнародного права.

Інформацію про те, які саме системи озброєння нададуть, наразі не оголосили. В урядовій німецькій коаліції переконані, що українські війська повинні мати можливість завдавати удару по військових складах або шляхах постачання, які розташовані далеко за лінією фронту. Таким чином, українські війська матимуть найкращий захист.

Раніше повідомлялося, що Німеччина надасть Україні військову допомогу у 2024 році на суму 1,1 мільярда євро. Про це повідомив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції у Берліні. Усього Німеччина виділила або взяла зобов'язання виділити на військову допомогу Україні 28 мільярдів євро.