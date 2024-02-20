В северокорейских ракетах, которыми РФ била по Украине, нашли детали из США и стран Европы

Ракета атаковавшая Харьков 2 января 2024 года. Фото: Reuters

Ракеты Северной Кореи, которыми Россия уже атаковала Украин, содержат компоненты американских и европейских компаний. Об этом пишет CNN со ссылкой на отчёт Conflict Armament Research.

Британская организация Conflict Armament Research изучила 290 компонентов обломков северокорейской баллистической ракеты, которые нашли в январе в Харькове.

Как говорится в отчете, 75% компонентов были разработаны и проданы компаниями, зарегистрированными в США. При этом еще 16% компонентов, обнаруженных в ракете, были связаны с компаниями, зарегистрированными в Европе, и 9% — с компаниями, зарегистрированными в Азии.

Эти компоненты были разработаны между 2021 и 2023 годами и в основном составляли систему навигации ракеты, которую произвели в КНДР.

«Северная Корея создала надежную сеть закупок, способную обходить режимы санкций, которые действуют на протяжении почти двух десятилетий», — сказано в отчете.

При этом организация Conflict Armament Research не будет раскрывать названия компаний, чьи детали нашли в ракете. Это связано с тем, что нет никаких доказательств намеренных поставок компонентов в Северную Корею.

Напомним, Европейский Союз предложил санкции против Северной Кореи за предоставление России ракет, которые она применяет против Украины.