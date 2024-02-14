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ЕС предлагает ввести санкции против КНДР за предоставление России ракет и боеприпасов — Bloomberg

14 февраля 2024, 15:59

ЕС предлагает ввести санкции против КНДР за предоставление России ракет и боеприпасов — Bloomberg

Европейский Союз предложил санкции против Северной Кореи за предоставление России ракет, которые она применяет против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Блок предложил включить в санкционный список министра обороны Северной Кореи и Генеральное ракетное бюро — правительственный орган, который контролирует национальную программу баллистических ракет.

В документе говорится, что баллистические ракеты, разработанные и произведенные в Северной Корее, были использованы против Украины вооруженными силами РФ.

Также Северная Корея предоставила России сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. Благодаря этой поддержке, а также способности Москвы поставлять запрещенные запчасти через третьи страны, Россия смогла увеличить производство боеприпасов значительно больше, чем Украина получает от своих союзников.

Также Евросоюз намерен ввести санкции против двух десятков иностранных компаний в рамках мер, направленных на закрытие лазеек, которые позволяют России получать военные технологии через третьи страны.

Напомним, в ЕС предложили утвердить новый пакет санкций против России, который будет касаться 55 компаний и более 60 физлиц.

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