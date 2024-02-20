У північнокорейських ракетах, якими РФ била по Україні, знайшли деталі із США та країн Європи

Ракета, що атакувала Харків 2 січня 2024 року. Фото: Reuters

Ракети Північної Кореї, якими Росія вже атакувала Україну, містять компоненти американських та європейських компаній. Про це пише CNN із посиланням на звіт Conflict Armament Research.

Британська організація Conflict Armament Research вивчила 290 компонентів уламків північнокорейської балістичної ракети, які знайшли у січні у Харкові.

Як йдеться у звіті, 75% компонентів було розроблено та продано компаніями, зареєстрованими в США. При цьому ще 16% компонентів, виявлених у ракеті, були пов'язані з компаніями, зареєстрованими в Європі, та 9% - з компаніями, зареєстрованими в Азії.

Ці компоненти були розроблені між 2021 та 2023 роками та в основному становили систему навігації ракети, яку виробили в КНДР.

"Північна Корея створила надійну мережу закупівель, здатну обходити режими санкцій, які діють протягом майже двох десятиліть", - сказано у звіті.

При цьому організація Conflict Armament Research не розкриватиме назви компаній, чиї деталі знайшли в ракеті. Це пов'язано з тим, що немає жодних доказів навмисних поставок компонентів до Північної Кореї.

Нагадаємо , Європейський Союз запропонував санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, які вона застосовує проти України.