Украина вернула из оккупации и России 11 детей. Фото: Андрей Ермак

Украина при помощи Катара вернула из временно оккупированных территорий и России 11 детей. Об этом сообщает на руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Возвращение произошло при содействии государства Катар. Украина благодарит партнеров за помощь», — добавил руководитель ОП.

По словам Ермака, возраст возвращенных детей — от 2 до 16 лет.

Работу для воссоединения семей проводили при взаимодействии с уполномоченным Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом в рамках утвержденного плана президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

По словам Ермака, продолжается выполнение задачи президента вернуть депортированных и принудительно перемещенных детей.