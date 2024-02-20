Україна повернула з окупації та Росії 11 дітей. Фото: Андрій Єрмак

Україна за допомогою Катару повернула з тимчасово окупованих територій та Росії 11 дітей. Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Повернення сталося за сприяння держави Катар. Україна дякує партнерам за допомогу», — додав керівник ВП.

За словами Єрмака, вік повернутих дітей – від 2 до 16 років.

Роботу для возз'єднання сімей проводили при взаємодії з уповноваженим Ради з прав людини Дмитром Лубінцем у рамках затвердженого плану президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

За словами Єрмака, триває виконання завдання президента повернути депортованих та примусово переміщених дітей.