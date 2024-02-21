Донецкая область за сутки подвергалась ракетным и артиллерийским ударам, есть жертвы и разрушения

В результате российских обстрелов Донецкой области разрушены здания, есть жертвы среди населения. Фото: Донецкая ОВА

За минувшие сутки населенные пункты Донецкой области 19 раз подвергались ракетным и артиллерийским ударам. Об этом по состоянию на утро 21 февраля сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Марьинской громаде один человек погиб в селе Константиновка, поврежден дом в Красногоровке. В Кураховской громаде повреждены два частных дома в Анновке. В Новогродовской громаде разрушено админздание в Мемрике. Среди ночи россияне запустили три «шахеда» по Доброполью — ранили двух человек, повредили семь многоэтажек.

Краматорский район. Краматорск подвергся ракетным ударам — ранены шесть человек, повреждены по меньшей мере 12 многоэтажек. В Лиманской громаде повреждены четыре частных дома: два в Ямполе, по одному в Закотном и Ивановке. В Константиновской громаде повреждены два дома в Предтечино.

Бахмутский район. В Торецкой громаде повреждены два дома: в Торецке и Нью-Йорке. В Часовоярской громаде повреждены три частных дома и два промышленных здания.

«Всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуировано 122 человека, в том числе 23 ребенка», — сообщил Вадим Филашкин.

Ранее сообщалось, что в Краматорске после ночного ракетного удара появились проблемы с водоснабжением.