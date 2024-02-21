Донецька область за добу зазнавала ракетних та артилерійських ударів, є жертви та руйнування

Внаслідок російських обстрілів Донецької області зруйновано будинки, є жертви серед населення. Фото: Донецька ОВА

Минулої доби населені пункти Донецької області 19 разів зазнавали ракетних і артилерійських ударів. Про це станом на ранок 21 лютого повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мар'їнській громаді одна людина загинула у селі Костянтинівка, пошкоджено будинок у Красногорівці. У Курахівській громаді пошкоджено два приватні будинки в Аннівці. У Новогродівській громаді зруйновано адмінбудівлю у Мемрику. Серед ночі росіяни запустили три «шахеди» по Добропіллю — поранили двох людей, пошкодили сім багатоповерхівок.

Краматорський район. Краматорськ зазнав ракетних ударів — поранено шістьох людей, пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхівок. У Лиманській громаді пошкоджено чотири приватні будинки: два в Ямполі, по одному в Закотному та Іванівці. У Костянтинівській громаді пошкоджено два будинки в Предтечиному.

Бахмутський район. У Торецькій громаді пошкоджено два будинки: у Торецьку та Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджено три приватні будинки та дві промислові будівлі.

«Загалом за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донбасу. З лінії фронту евакуйовано 122 особи, у тому числі 23 дитини», — повідомив Вадим Філашкін.

Раніше повідомлялося, що у Краматорську після нічного ракетного удару виникли проблеми з водопостачанням .