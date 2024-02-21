Захват Авдеевки: генсек НАТО объяснил, почему россиянам удалось оккупировать город на Донетчине

Российской армии удалось захватить Авдеевку, в частности, в результате военной поддержки Ирана и КНДР, а также благодаря наращивания собственного производства и мобилизации. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью «Радио Свобода».



«Это делает важным, чтобы союзники по НАТО оказывали военную поддержку, боеприпасы и другие виды помощи. Но, конечно, также чтобы Украина была способна получить необходимые силы и мобилизовать личный состав, необходимый для продолжения борьбы с российскими захватчиками», — отметил он.



В свою очередь Столтенберг уточнил, что захват Авдеевки не будет иметь существенного стратегического влияния на ситуацию.



«Мы не верим, что тот факт, что украинские войска отступили из Авдеевки, сам по себе существенно изменит стратегическую ситуацию. В то же время это напоминает нам о том, что Россия готова пожертвовать многими солдатами только ради незначительных территориальных достижений», — резюмировал чиновник.



Напомним, 17 февраля украинские военные вышли из Авдеевки, сообщил главком ВСУ Александр Сырский. По словам представителей командования, военные вышли на заранее подготовленные позиции.Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский отметил, что окружение вражеских войск не допущено, личный состав выведен, украинские военные заняли оборону на определенных рубежах.