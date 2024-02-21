Захоплення Авдіївки: генсек НАТО пояснив, чому росіянам вдалося окупувати місто на Донеччині

Російській армії вдалося захопити Авдіївку, зокрема, внаслідок військовій підтримці Ірану та КНДР, а також завдяки нарощуванню власного виробництва та мобілізації. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Радіо Свобода.



«Це робить важливим, щоб союзники по НАТО надавали військову підтримку, боєприпаси та інші види допомоги (Україні - ред.). Але, звичайно, також, щоб Україна була здатна отримати необхідні сили та мобілізувати особовий склад, необхідний для продовження боротьби з російськими загарбниками», — зазначив він.



Своєю чергою Столтенберг уточнив, що захоплення Авдіївки не матиме суттєвого стратегічного впливу на ситуацію.



«Ми не віримо, що той факт, що українські війська відступили з Авдіївки, сам собою істотно змінить стратегічну ситуацію. Водночас, це нагадує нам про те, що Росія готова пожертвувати багатьма солдатами лише заради незначних територіальних досягнень», — резюмував чиновник.



Нагадаємо, 17 лютого українські військові вийшли з Авдіївки, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. За словами представників командування, військові вийшли на заздалегідь підготовлені позиції. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський зазначив, що оточення ворожих військ не допущено, особовий склад виведено, українські військові зайняли оборону на певних рубежах.