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Под завалами в Краматорске ищут человека

Обновлено
21 февраля 2024, 11:52

Под завалами в Краматорске ищут человека

Вечером Краматорск попал под российский обстрел. Фото: Новости Донбасса Вечером Краматорск попал под российский обстрел. Фото: Новости Донбасса

В Краматорске Донецкой области в результате российского ракетного удара семь человек получили ранения, еще один человек может находиться под завалами. Об этом утром в среду, 21 февраля, сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

«В результате вчерашнего ракетного удара россиян по городу — семь раненых (шесть женщин, один мужчина). Всем оказывается медицинская помощь. Вероятно, еще один человек находится под завалами. Поисковая операция продолжается», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 20 февраля россияне нанесли ракетный удар по фильтровальной станции в Краматорске. Сообщалось, что ранены четверо сотрудниц коммунального предприятия в возрасте 43, 48, 56 и 58 лет. В момент обстрела они находились на рабочих местах. Также получили травмы 50-летний мужчина и женщина 20 лет, которые шли по улице мимо здания. В городе возникли проблемы с водоснабжением.

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