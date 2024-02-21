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Під завалами в Краматорську шукають людину

Оновлено
21 лютого 2024, 11:52

Під завалами в Краматорську шукають людину

Ввечері Краматорськ потрапив під російський обстріл. Фото: Новини Донбасу Ввечері Краматорськ потрапив під російський обстріл. Фото: Новини Донбасу

У Краматорську Донецької області внаслідок російського ракетного удару семеро людей отримали поранення, ще одна людина може перебувати під завалами. Про це зранку у середу, 21 лютого, повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

«В результаті вчорашнього ракетного удару росіян по місту — семеро поранених (шість жінок, один чоловік). Усім надається медична допомога. Мабуть, ще одна людина перебуває під завалами. Пошукова операція триває», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 20 лютого росіяни завдали ракетного удару по фільтровальній станції в Краматорську. Повідомлялося, що поранено чотирьох співробітниць комунального підприємства у віці 43, 48, 56 та 58 років. У момент обстрілу вони перебували на робочих місцях. Також отримали травми 50-річний чоловік та жінка 20 років, які йшли вулицею повз будівлю. У місті виникли проблеми із водопостачанням.

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