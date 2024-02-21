В законопроект о мобилизации внесли уже более 2 500 правок

Народные депутаты внесли в «мобилизационный» законопроект уже более 2,5 тысячи правок. Об этом секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал "Укринформу".

Комитет должен начать рассмотрение на следующей неделе, но это не окончательное решение.

«Сначала необходимо ознакомиться с окончательным количеством правок, сформировать сравнительную таблицу, а затем приступить к рассмотрению. Комитет еще не определился, когда это произойдет», — отметил Костенко.

Ранее сообщалось, что нардепы могут подавать правки до 21 февраля. В Верховной Раде считают, что самая большая дискуссия будет вокруг вопроса демобилизации срочников.