До законопроекту про мобілізацію внесли вже понад 2 500 правок

Народні депутати внесли до «мобілізаційного» законопроекту вже понад 2,5 тисячі правок. Про це секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів "Укрінформу".

Комітет має розпочати розгляд наступного тижня, але це не є остаточним рішенням.

«Спочатку необхідно ознайомитись із остаточною кількістю правок, сформувати порівняльну таблицю, а потім приступити до розгляду. Комітет ще не визначився, коли це станеться», — зазначив Костенко.

Раніше повідомлялося, що нардепи можуть подавати виправлення до 21 лютого. У Верховній Раді вважають, що найбільша дискусія буде довкола питання демобілізації терміновиків .