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В Раде рассказали об основных правках к законопроекту о мобилизации

19 февраля 2024, 15:45

В Раде рассказали об основных правках к законопроекту о мобилизации

Верховная Рада может проголосовать во втором чтении за законопроект о мобилизации уже на этой неделе. Нардепы могут подавать правки до 21 февраля. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк во время телемарафона.

«Сейчас важно, какие правки все-таки будут кардинальными. Мы считаем, что самая большая дискуссия будет вокруг вопроса демобилизации срочников», — сказал Михаил Цимбалюк.

Цимбалюк отметил, что срочники должны быть демобилизованы в течение двух месяцев, тогда как их срок отсрочки должен составить 12 месяцев. Это время им нужно для того, чтобы устроить свою гражданскую жизнь, также некоторые могут подписать контракт на продолжение службы.

По его словам, отсрочка от мобилизации из-за ухода за лицом с инвалидностью является дискуссионной темой. Михаил Цимбалюк считает, что человек с инвалидностью должен сам выбирать, кто за ним будет ухаживать. В частности, это должно быть одно лицо из круга близких родственников. Он подчеркнул, что это должно быть закреплено в законе.

Нардепы считают, что преподаватели вузов без ученой степени также имеют право на отсрочку. То же самое касается докторантов на контрактной форме обучения. По мнению Цимбалюка, вина правительства в том, что их количество такое большое, поскольку оно давало квоты университетам.

«Можно говорить, что со следующего года будет меньшее количество, это другое дело. Но те, кто заплатил деньги и учится — они должны закончить обучение», — считает Цимбалюк.

Михаил Цимбалюк отметил, что рассматривается вопрос уменьшения срока демобилизации и ротации. В частности, предлагают разрешить военным демобилизоваться не через 36 месяцев, а 18 при условии, что 12 месяцев боец пробыл в зоне активных боевых действий. Тогда как для проведения ротации нужно определенное количество людей, чтобы заменить другие подразделения, чтобы они могли восстановиться и отдохнуть.

Цимбалюк добавил, что закон будет проходить сложно, однако есть все шансы проголосовать за него во втором чтении.

Напомним, в Украине 30 января зарегистрировали новый законопроект о мобилизации. В документе предполагается снижение призывного возраста, а также ряд ограничений в отношении уклонистов. Полный текст опубликован на сайте Верховной Рады. «Новости Донбасса» рассказали, какие изменения готовят украинцам.

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