РФ ударила из артиллерии по Константиновке: есть повреждения

Российские войска из ствольной артиллерии атаковали Константиновку Донецкой области сегодня, 21 февраля. В результате обстрела есть разрушения. Об этом заявил и.о начальника городской военной администрации Сергей Горбунов, передает Суспільне. Донбас.



«Обстрел был из ствольной артиллерии в один из жилых районов города. Повреждены частные дома, оказывается помощь, комиссия фиксирует разрушения», — отметил он.



По словам Горбунова, в результате обстрела перебит один газопровод, специалисты сегодня должны его починить. Информации о пострадавших и погибших нет.



Напомним, в Краматорске выписаны из больницы все пострадавшие в результате удара, у них легкие ушибы.