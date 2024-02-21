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РФ ударила из артиллерии по Константиновке: есть повреждения

21 февраля 2024, 15:16

РФ ударила из артиллерии по Константиновке: есть повреждения

Российские войска из ствольной артиллерии атаковали Константиновку Донецкой области сегодня, 21 февраля. В результате обстрела есть разрушения. Об этом заявил и.о начальника городской военной администрации Сергей Горбунов, передает Суспільне. Донбас.

«Обстрел был из ствольной артиллерии в один из жилых районов города. Повреждены частные дома, оказывается помощь, комиссия фиксирует разрушения», — отметил он.

По словам Горбунова, в результате обстрела перебит один газопровод, специалисты сегодня должны его починить. Информации о пострадавших и погибших нет.

Напомним, в Краматорске выписаны из больницы все пострадавшие в результате удара, у них легкие ушибы. 

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