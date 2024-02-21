Краматорск: Из больницы выписаны все пострадавшие после вчерашнего «прилета»

В Краматорске устраняет последствия ночного обстрела. Фото: Новости Донбасса

В Краматорске выписаны из больницы все пострадавшие в результате вчерашнего ракетного удара, у них легкие ушибы. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил сотрудник медицинского учреждения.

Российские войска вчера вечером нанесли ракетный удар по фильтровальной станции в Краматорске. Сообщалось о семи пострадавших.

Спасло сотрудников фильтровальной станции то, что они увидели вспышки со стороны Дружковки и решили спрятаться. Как только они покинули крыло здания, в котором находились, туда прилетела ракета. Однако спастись удалось не всем — под завалами все еще ищут человека.

Взрывной волной и осколками повреждены жилые дома поблизости. У многих были разбиты стекла в окнах.

Отметим, что фильтровальная станция в Краматорске — гражданский объект. Там не было военных. Уже во время широкомасштабной войны станция была модернизирована, туда поставили новое оборудование.

После российского удара в городе проблемы с водоснабжением — из кранов идет техническая вода.