РФ вдарила з артилерії по Костянтинівці: є пошкодження

Російські війська зі ствольної артилерії атакували Костянтинівку Донецької області сьогодні, 21 лютого. Внаслідок обстрілу є руйнування. Про це заявив в.о. начальника міської військової адміністрації Сергій Горбунов, передає Суспільне. Донбас.



«Обстріл був із ствольної артилерії в один із житлових районів міста. Пошкоджено приватні будинки, надається допомога, комісія фіксує руйнування», — зазначив він.



За словами Горбунова, внаслідок обстрілу перебито один газопровід, фахівці сьогодні мають його відремонтувати. Інформації про постраждалих та загиблих немає.



Нагадаємо, у Краматорську виписані з лікарні всі, хто постраждав внаслідок удару, у них легкі забиті місця.