В Краматорске количество раненых после вчерашнего обстрела возросло до восьми человек

Количество пострадавших в результате российской обстрела Краматорска увеличилось. Фото: Новости Донбасса

В Краматорске продолжается поисково-спасательная операция на месте вчерашнего российского обстрела. Восемь человек получили ранения — шесть женщин и двое мужчин. Об этом сегодня сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

Сегодня утром сообщалось, что в результате российской ракетной атаки в Краматорске получили ранения семь человек.

«В настоящее время спасатели продолжают разбор завалов. Под ними, вероятно, еще может находиться один человек», — заявил Александр Гончаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краматорске выписаны из больницы все пострадавшие в результате вчерашнего ракетного удара, у них легкие ушибы. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил сотрудник медицинского учреждения.