У Краматорську кількість поранених після вчорашнього обстрілу зросла до восьми людей

Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Краматорська збільшилась. Фото: Новини Донбасу

У Краматорську продовжується пошуково-рятувальна операція на місці вчорашнього російського обстрілу. Вісім людей отримали поранення — шість жінок та двоє чоловіків. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Сьогодні вранці повідомлялося, що в результаті російської ракетної атаки в Краматорську зазнали поранень семеро людей.

«Наразі рятувальники продовжують розбір завалів. Під ними, ймовірно, ще може бути одна людина», — заявив Олександр Гончаренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Краматорську виписані з лікарні всі постраждалі внаслідок вчорашнього ракетного удару, у них легкі забиття. Про це «Новинам Донбасу» повідомив співробітник медичного закладу.