Россия стянула на захваченные территории почти полмиллиона военных — ГУР

На сухопутной части Украины находятся около 470 тысяч российских военнослужащих. Также Россия усилила в преддверии так называемых выборов прикрытие государственной границы на территории Белгородской, Курской и Брянской областей. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Украины Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, передает Интерфакс-Украина.



«Если говорить о том, что изменилось за это время, — это численность группировки, развернутой на нашей территории. Сейчас сухопутный компонент, сухопутная часть группировки, которая расположена на территории Украины, составляет около 470 тысяч военнослужащих. И это только сухопутный компонент, я не беру авиацию, не считаем сюда военно-морской флот, который тоже привлекается к проведению операций, к нанесению ударов», — отметил он.



По словам Скибицкого, в РФ появился новый компонент — группировка войск росгвардии.

«На сегодняшний день на временно оккупированных территориях развернута группировка войск росгвардии. Это почти 33 тысячи военнослужащих. Это те люди, которые обеспечивают деятельность оккупационных властей, охрану стратегических объектов и при необходимости могут выполнять задачи обороны именно на временно оккупированных территориях», — уточнили в разведке.



Более того, за два года дополнительно появилась группировка т.н. прикрытие государственной границы РФ. Они развернуты на территории трех областей России, непосредственно граничащих с Украиной: Белгородской, Курской, Брянской.



В ГУР считают, что очень важным изменением за эти два года является изолирование Черноморского флота, ведь все основные боевые корабли РФ находятся в Новороссийске.



«В Севастополь они только могут заходить для пополнения боеприпасов, перезарядки или, если это необходимо, когда они выполняют боевое дежурство. А так вся активность Черноморского флота - у побережья Крыма или в восточной части Черного моря. Мы полностью обеспечили на сегодня возможность контролировать в огневом плане, возможность наносить удары по Черноморскому флоту, если он будет заходить в северо-западную часть. И это нам дало возможность возобновить работу морского коридора», — резюмировал он.



Напомним, российские войска снова пытаются наступать малыми штурмовыми группами на Авдеевском направлении.