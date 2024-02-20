На Авдеевском направлении войска РФ пытаются наступать малыми штурмовыми группами — Тарнавский

Российские войска снова пытаются наступать малыми штурмовыми группами на Авдеевском направлении. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.



«На Авдеевском направлении враг снова предпринимает попытки наступательных действий малыми штурмовыми группами — здесь наши защитники и защитницы отразили 9 атак у Ласточкиного, Пивничного, Первомайского и Невельского», — написал он.



Как отмечается, в операционной зоне ОСУВ «Таврия» оккупанты за минувшие сутки сократили активность авиации - нанесли только 2 авиаудара, но провели 42 боевых столкновения и совершили 1040 артобстрелов.



В частности, и в Запорожском направлении, и в Донецкой области россияне возобновили применение ядовитых веществ: зафиксировано в общей сложности 4 сброса гранат с химическим веществом слезоточиво-удушающего действия.



На Марьинском направлении продолжаем сдерживать агрессора неподалеку от Георгиевки, Победы, Новомихайловки, где отбита 21 атака.



На Новопавловском направлении противник 1 раз пытался идти в наступление в районе населенного пункта Старомайорское.



На Запорожском направлении существенных изменений также не произошло — Силами обороны отбиты 11 атак захватчиков возле Малиновки и Роботиного.



«Общие потери россиян за прошедшие сутки составили: в живой силе — 644 человека, в вооружении и военной технике — 47 единиц, не считая БпЛА. В частности, это 2 танка, 29 ББМ, 8 артсистем, 8 автомобилей. Нейтрализовано или уничтожено 272 БпЛА разных типов», — написал он.



По информации Тарнавского, Силы обороны Украины уничтожили 2 склада боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов и еще 1 важный объект противника.



Напомним, ВСУ с помощью дронов всего за один день уничтожили склад российской техники, которую оккупанты стянули для наступления на юге. В частности, пртивник остался без редкой боевой бронированной машины Терминатор.