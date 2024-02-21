Росія стягнула на захоплені території майже півмільйона військових — ГУР

На сухопутній частині України перебуває близько 470 тисяч російських військовослужбовців. Також Росія посилила напередодні так званих виборів прикриття державного кордону на території Білгородської, Курської та Брянської областей. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, повідомляє Інтерфакс-Україна.



«Якщо говорити про те, що змінилося за цей час, це чисельність угруповання, розгорнутого на нашій території. Наразі сухопутний компонент, сухопутна частина угруповання, яке розташоване на території України, становить близько 470 тисяч військовослужбовців. І це тільки сухопутний компонент, я не беру авіацію, не вважаємо сюди військово-морський флот, який також залучається до проведення операцій, завдання ударів», — зазначив він.



За словами Скибицького, у РФ з'явився новий компонент — угруповання військ росгвардії.

«На сьогодні на тимчасово окупованих територіях розгорнуто угруповання військ росгвардії. Це майже 33 тисячі військовослужбовців. Це ті люди, які забезпечують діяльність окупаційної влади, охорону стратегічних об'єктів і за потреби можуть виконувати завдання оборони саме на тимчасово окупованих територіях», — уточнили у розвідці.



Понад те, протягом двох років додатково з'явилося угруповання т.зв. прикриття державного кордону РФ. Вони розгорнуті на території трьох областей Росії, що безпосередньо межують з Україною: Білгородської, Курської, Брянської.



У ГУР вважають, що дуже важливою зміною за ці два роки є ізолювання Чорноморського флоту, адже всі основні бойові кораблі РФ перебувають у Новоросійську.



«До Севастополя вони тільки можуть заходити для поповнення боєприпасів, перезарядки або, якщо це необхідно, коли вони виконують бойове чергування. А так вся активність Чорноморського флоту – біля узбережжя Криму чи східної частини Чорного моря. Ми повністю забезпечили на сьогодні можливість контролювати у вогневому плані, можливість завдавати ударів по Чорноморському флоту, якщо він заходитиме у північно-західну частину. І це нам дозволило відновити роботу морського коридору», — резюмував він.

Нагадаємо, російські війська знову намагаються наступати малими штурмовими групами на Авдіївському напрямі.