РФ начала перебрасывать технику и подразделения из-под Авдеевки на другие участки фронта

Войска РФ начали перебрасывать уцелевшие подразделения солдат и технику из-под Авдеевки на другие направления. Об этом заявил заместитель командира 3 ОШБр ВСУ Максим Жорин.

По словам Жорина, ситуация на Авдеевском направлении для ВСУ понятна, а вот на других направлениях ситуация может оказаться достаточно сложной.

«На Авдеевском направлении на сегодня все в целом очевидно — они будут продвигаться, насколько у них хватит сил и в зависимости от того, кто из них выживет. Сложной может оказаться ситуация на других направлениях, россияне начали перебрасывать с Авдеевки уцелевшие подразделения на другие участки фронта», — рассказал командир з ОШБр.

Жорин подчеркнул, что ВСУ ждут очень сложные бои, так как «россияне готовили силы, резервы, накапливали оружие и технику».

В частности, по мнению военного, в ближайшее время следует ожидать сложной ситуации на Юге и Харьковском направлении.