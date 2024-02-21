РФ почала перекидати техніку та підрозділи з-під Авдіївки на інші ділянки фронту

Війська РФ почали перекидати вцілілі підрозділи солдатів та техніку з-під Авдіївки на інші напрямки. Про це заявив заступник командира 3 ЗШБр ЗСУ Максим Жорін.

За словами Жоріна, ситуація на Авдіївському напрямку для ЗСУ зрозуміла, а ось на інших напрямках ситуація може виявитися досить складною.

«На Авдіївському напрямі на сьогодні все загалом очевидно — вони просуватимуться, наскільки у них вистачить сил і залежно від того, хто з них виживе. Складною може виявитися ситуація в інших напрямках, росіяни почали перекидати з Авдіївки підрозділи, що вціліли, на інші ділянки фронту», — розповів командир з ОШБр.

Жорін підкреслив, що на ВСУ чекають дуже складні бої, оскільки «росіяни готували сили, резерви, накопичували зброю та техніку».

Зокрема, на думку військового, найближчим часом слід очікувати на складну ситуацію на Півдні та Харківському напрямку.