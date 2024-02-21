В Офисе президента Украины анонсировали конференцию военно-политического руководства

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 25 февраля, планирует провести конференцию военно-политического руководства. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергея Никифорова в эфире национального телемарафона.

«Это будет конференция, честный разговор о нашем пути дальше, нашем пути в 2024 году. Будут все топ-спикеры от власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной рады, СБУ, ГУР, Минстратегпром. Будет первая леди, будет МИУ, Офис президента и конечно сам президент», — добавил пресс-секретарь президента.

Никифоров пояснил, что говорить будут о будущем армии, ее развитии, внедрении современных технологий, вступлении в ЕС и НАТО.

Также затронут тему восстановление ментального здоровья украинцев, поддержка бизнеса и все аспекты жизни страны в будущем.

«Президент по результатам проведет свою пресс-конференцию», — сообщил Никифоров.

Отметим, что последняя большая пресс-конференция Зеленского была 19 декабря.