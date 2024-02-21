В Офісі президента України анонсували конференцію військово-політичного керівництва

Президент Володимир Зеленський у неділю, 25 лютого, планує провести конференцію військово-політичного керівництва. Про це повідомив речник українського президента Сергія Никифорова в ефірі національного телемарафону.

«Це буде конференція, чесна розмова про наш шлях далі, наш шлях у 2024 році. Будуть усі топ-спікери від влади, військово-політичне керівництво, прем’єр, голова Верховної ради, СБУ, ГУР, Мінстратегпром. Буде перша леді, буде МІУ, Офіс президента і, звісно, сам президент», — додав прес-секретар президента.

Нікіфоров пояснив, що говоритимуть про майбутнє армії, її розвиток, впровадження сучасних технологій, вступ до ЄС та НАТО.

Також торкнуться теми відновлення ментального здоров'я українців, підтримка бізнесу та всі аспекти життя країни у майбутньому.

"Президент за результатами проведе свою прес-конференцію", - повідомив Нікіфоров.

Зазначимо, що остання велика прес-конференція Зеленського була 19 грудня.