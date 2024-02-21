Россияне ударили по Харьковской области: погиб мужчина, еще один ранен

Россияне ударили по Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Армия РФ из минометов и артиллерии атаковала Купянский район Харьковщины. В результате атаки погиб мужчина, ещё один получил ранения. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

«Около 12:40 ВС РФ осуществили минометные и артиллерийские обстрелы с. Ивановка Петропавловской, в результате чего ранен 52-летний мирный житель.

Кроме того, примерно в 14 часов враг из артиллерии обстрелял поселок Двуречная, погиб мирный житель», — говорится в сообщении

В прокуратуре отметили, что личность погибшего сейчас устанавливают.