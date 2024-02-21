Росіяни вдарили по Харківській області: загинув чоловік, ще один поранений

Росіяни вдарили по Харківській області. Фото: Харківська обласна прокуратура

Армія РФ з мінометів та артилерії атакувала Куп'янський район Харківщини. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще один отримав поранення. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«Близько 12:40 ЗС РФ здійснили мінометні та артилерійські обстріли с. Іванівка Петропавлівської, внаслідок чого поранено 52-річного мирного жителя.

Крім того, приблизно о 14 годині ворог з артилерії обстріляв селище Дворічне, загинув мирний житель», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що особу загиблого зараз встановлюють.