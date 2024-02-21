Пророссийский блогер рассказал о массовой гибели российских военнослужащих в оккупированном Докучаевске

Бежавший в Россию из Украины пропагандист Игорь Дмитриев сообщил в своем телеграм-канале о массовой гибели солдат армии РФ неделю назад в оккупированном Докучаевске Донецкой области.



В своем посте он вспомнил вчерашнюю атаку ВСУ по полигону в Волновахском районе, где шло построение российских военных. В результате удара погибли по меньшей мере 60 российских военных.



«Построение под Волновахой, которое поразили химарсами, просто попало на камеру телефона. А не снял бы никто и было б тихо. Вы вот, например, про недельной давности Докучаевск слышали? А там почти то же самое. Нет, вы тогда праздновали поражение ВСУ на полигоне в Селидово. А тогда обратка через пару дней прилетела. Но шоу не было», — написал Дмитриев.



Подтверждения информации об атаке по Докучаевску от российских властей нет. Также о массовой гибели российских военнослужащих в Докучаевске не сообщали и ВСУ.