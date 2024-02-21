Проросійський блогер розповів про масову загибель російських військовослужбовців в окупованому Докучаєвську

Пропагандист Ігор Дмитрієв, який утік з України у Росію, повідомив у своєму телеграм-каналі про масову загибель солдатів армії РФ тиждень тому в окупованому Докучаєвську Донецької області.



У своєму посту він згадав учорашню атаку ЗСУ по полігону у Волноваському районі, де йшла побудова російських військових. Внаслідок удару загинули щонайменше 60 російських військових.



«Шикування під Волновахою, яке уразили хімарсами, просто потрапило на камеру телефону. А не зняв би ніхто і було б тихо. Ви ось, наприклад, про тижневої давності Докучаєвськ чули? А там майже те саме», — зазначає Дмитрієв.



Підтвердження інформації про атаку по Докучаєвську від російської влади немає. Також про масову загибель російських військовослужбовців у Докучаєвську не повідомляли і ЗСУ.