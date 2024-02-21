Десятки погибших: ВСУ нанесли удар по российским военным, которых собрали в поле на построение

Погибшие российские военные на полигоне возле села Трудовское. Фото: соцсети

Днем 20 февраля украинские военные предположительно нанесли удар двумя ракетами из РСЗО HIMARS по полигону возле села Трудовское в Волновахском районе на оккупированной части Донецкой области, где шло построение российских военных. Об этом сообщает BBC со ссылкой на несколько источников.



В этот момент на полигоне на построении находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады из Забайкальского края РФ.



В момент удара военнослужащие 4, 5 и 6-й роты этой бригады были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева.



«Построили в чистом поле командиры», — заявил один из выживших военнослужащих на видеозаписи, которая есть в сети.



Всего, по разным оценкам, в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек.



Украинская сторона произошедшее не комментировала.



В сети были опубликованы фото и видео последствий удара, на которых видно десятки тел погибших российских военных.