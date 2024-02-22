При въезде в оккупированный Луганск автомобильные очереди — проверяют мужчин

Очередь на блокпоста в Луганске 21 февраля. Кадр из видео

На блокпостах временно оккупированного Луганска российские военные проводят проверку мужчин призывного возраста перед очередной волной мобилизации. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«На блокпостах при въезде в Луганск ежедневно создаются автомобильные очереди. Для попадания в город нужно пройти проверку и получить специальное разрешение. Тщательно обыскивают мужчин, составляют определенные списки», — написал он.



По словам Лысогора, такие действия в оккупации происходят из-за подготовки к принудительной мобилизации. Следующая волна начнется через месяц.



Напомним, после окончания президентских выборов в РФ, которые пройдут в марте текущего года, ожидается новая волна принудительной мобилизации. В частности, отправить на войну против Украины хотят украинцев, которые проживают в РФ и на оккупированных территориях.